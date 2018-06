Бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на...

Додано: Сер 13 чер, 2018 12:06

Порошенко - это украинский Шарль де Голль и Илон Маск. И лучший Президент за всю 6-ти тысячелетнюю историю Украины.



Представьте чтобы такие инициативы предложил кто-то из правительства Януковича. Не было такого.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda