Бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на...

Во всех странах есть контроль доходов и контроль расходов. Контролирует налоговая. Или мы уникальные?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 17:01
Во всех странах есть контроль доходов и контроль расходов. Контролирует налоговая. Или мы уникальные?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:16
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:58
Практически во всех европейских странах и в США. Там отсутствует такое понятие как онлайн чеки, так как они почти все онлайн. Во многих странах Европы оплата по безналу (карты/apple pay...) составляет более 90% розничного товарооборота.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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