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Бізнес заощадить до 2 млрд
гривень після переходу на...

Бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:01

  Cactus написав:не знаю, кто там что будет экономить, но теперь налоговая точно будет знать кто что купил и сколько потратил...


Во всех странах есть контроль доходов и контроль расходов. Контролирует налоговая. Или мы уникальные?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:16

  AlifeSoft написав: Во всех странах есть контроль доходов и контроль расходов. Контролирует налоговая. Или мы уникальные?

в каких странах есть электронные чеки?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:58

  Cactus написав:
  AlifeSoft написав: Во всех странах есть контроль доходов и контроль расходов. Контролирует налоговая. Или мы уникальные?

в каких странах есть электронные чеки?


Практически во всех европейских странах и в США. Там отсутствует такое понятие как онлайн чеки, так как они почти все онлайн. Во многих странах Европы оплата по безналу (карты/apple pay...) составляет более 90% розничного товарооборота.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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  #<12
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