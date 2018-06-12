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Бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:01
Cactus написав:
не знаю, кто там что будет экономить, но теперь налоговая точно будет знать кто что купил и сколько потратил...
Во всех странах есть контроль доходов и контроль расходов. Контролирует налоговая. Или мы уникальные?
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Додано: Сер 13 чер, 2018 17:16
AlifeSoft написав:
Во всех странах есть контроль доходов и контроль расходов. Контролирует налоговая. Или мы уникальные?
в каких странах есть электронные чеки?
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Додано: Сер 13 чер, 2018 17:58
Cactus написав: AlifeSoft написав:
Во всех странах есть контроль доходов и контроль расходов. Контролирует налоговая. Или мы уникальные?
в каких странах есть электронные чеки?
Практически во всех европейских странах и в США. Там отсутствует такое понятие как онлайн чеки, так как они почти все онлайн. Во многих странах Европы оплата по безналу (карты/apple pay...) составляет более 90% розничного товарооборота.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 19:26
AlifeSoft написав:
Практически во всех европейских странах и в США. Там отсутствует такое понятие как онлайн чеки, так как они почти все онлайн. Во многих странах Европы оплата по безналу (карты/apple pay...) составляет более 90% розничного товарооборота.
что то я не совсем понял, а если рассчитываешься наличкой, то какой чек тебе дают?
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Додано: Сер 13 чер, 2018 20:03
Cactus написав:
что то я не совсем понял, а если рассчитываешься наличкой, то какой чек тебе дают?
Напечатанный на любом чековом принтере с ali, не нужна регистрация и сертификация. У нас же требуется фискальный регистратор.
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