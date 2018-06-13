Бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на...

Во всех странах есть контроль доходов и контроль расходов. Контролирует налоговая. Или мы уникальные?
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Додано: Сер 13 чер, 2018 17:01
Во всех странах есть контроль доходов и контроль расходов. Контролирует налоговая. Или мы уникальные?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:16
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:58
Практически во всех европейских странах и в США. Там отсутствует такое понятие как онлайн чеки, так как они почти все онлайн. Во многих странах Европы оплата по безналу (карты/apple pay...) составляет более 90% розничного товарооборота.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Сер 13 чер, 2018 19:26
что то я не совсем понял, а если рассчитываешься наличкой, то какой чек тебе дают?
Додано: Сер 13 чер, 2018 20:03
Напечатанный на любом чековом принтере с ali, не нужна регистрация и сертификация. У нас же требуется фискальный регистратор.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Сер 13 чер, 2018 20:56
ПУСТЬ КАБМИН СПУСТИТСЯ С КОСМОСА НА ЗЕМЛЮ,ЕСЛИ ПРИНИМАЮТ ЗАКОН ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ ГРУППЫ.ЛЮДИ ТОРГУЮТ НА УЛИЦЕ:В ДОЖДЬ,ВЕТЕР,СНЕГ,МОРОЗЫ.КАК ТАМ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СМАРТФОНОМ КАК КАССОВЫМ АППАРАТОМ.НАВЕРНОЕ В КАБМИНЕ СИДЯТ ИДИОТЫ
Додано: Чет 14 чер, 2018 06:34
Что в принципе и должно быть, если мы хотим прийти к хорошей жизни в Украине
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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