Бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на...
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AlifeSoft написав: Во всех странах есть контроль доходов и контроль расходов. Контролирует налоговая. Или мы уникальные?
в каких странах есть электронные чеки?
Практически во всех европейских странах и в США. Там отсутствует такое понятие как онлайн чеки, так как они почти все онлайн. Во многих странах Европы оплата по безналу (карты/apple pay...) составляет более 90% розничного товарооборота.
AlifeSoft написав: Практически во всех европейских странах и в США. Там отсутствует такое понятие как онлайн чеки, так как они почти все онлайн. Во многих странах Европы оплата по безналу (карты/apple pay...) составляет более 90% розничного товарооборота.
что то я не совсем понял, а если рассчитываешься наличкой, то какой чек тебе дают?
ПУСТЬ КАБМИН СПУСТИТСЯ С КОСМОСА НА ЗЕМЛЮ,ЕСЛИ ПРИНИМАЮТ ЗАКОН ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ ГРУППЫ.ЛЮДИ ТОРГУЮТ НА УЛИЦЕ:В ДОЖДЬ,ВЕТЕР,СНЕГ,МОРОЗЫ.КАК ТАМ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СМАРТФОНОМ КАК КАССОВЫМ АППАРАТОМ.НАВЕРНОЕ В КАБМИНЕ СИДЯТ ИДИОТЫ