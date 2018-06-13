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Бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:01

  Cactus написав:не знаю, кто там что будет экономить, но теперь налоговая точно будет знать кто что купил и сколько потратил...


Во всех странах есть контроль доходов и контроль расходов. Контролирует налоговая. Или мы уникальные?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:16

  AlifeSoft написав: Во всех странах есть контроль доходов и контроль расходов. Контролирует налоговая. Или мы уникальные?

в каких странах есть электронные чеки?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:58

  Cactus написав:
  AlifeSoft написав: Во всех странах есть контроль доходов и контроль расходов. Контролирует налоговая. Или мы уникальные?

в каких странах есть электронные чеки?


Практически во всех европейских странах и в США. Там отсутствует такое понятие как онлайн чеки, так как они почти все онлайн. Во многих странах Европы оплата по безналу (карты/apple pay...) составляет более 90% розничного товарооборота.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:26

  AlifeSoft написав: Практически во всех европейских странах и в США. Там отсутствует такое понятие как онлайн чеки, так как они почти все онлайн. Во многих странах Европы оплата по безналу (карты/apple pay...) составляет более 90% розничного товарооборота.

что то я не совсем понял, а если рассчитываешься наличкой, то какой чек тебе дают?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:03

  Cactus написав:что то я не совсем понял, а если рассчитываешься наличкой, то какой чек тебе дают?


Напечатанный на любом чековом принтере с ali, не нужна регистрация и сертификация. У нас же требуется фискальный регистратор.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:56

ПУСТЬ КАБМИН СПУСТИТСЯ С КОСМОСА НА ЗЕМЛЮ,ЕСЛИ ПРИНИМАЮТ ЗАКОН ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ ГРУППЫ.ЛЮДИ ТОРГУЮТ НА УЛИЦЕ:В ДОЖДЬ,ВЕТЕР,СНЕГ,МОРОЗЫ.КАК ТАМ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СМАРТФОНОМ КАК КАССОВЫМ АППАРАТОМ.НАВЕРНОЕ В КАБМИНЕ СИДЯТ ИДИОТЫ
PEGO450
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:34

  Cactus написав:не знаю, кто там что будет экономить, но теперь налоговая точно будет знать кто что купил и сколько потратил...

Что в принципе и должно быть, если мы хотим прийти к хорошей жизни в Украине
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:53

PEGO450 То ли дело с кассовым аппаратом сидеть на улице в дождь и снег. Хорошо что не вы сидите в кабмине.
pibodi
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:50

  pibodi написав:PEGO450 То ли дело с кассовым аппаратом сидеть на улице в дождь и снег. Хорошо что не вы сидите в кабмине.


Blackview BV9000 Pro

https://allo.ua/ru/products/mobile/blac ... ilver.htmlЗображення
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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  #<12
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