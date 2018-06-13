Бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на...

Китай разработал блокчейн, который вскоре заменит бумажные чеки в стране
https://news.finance.ua/ru/news/-/42770 ... i-v-strane
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 чер, 2018 18:12
Китай разработал блокчейн, который вскоре заменит бумажные чеки в стране
https://news.finance.ua/ru/news/-/42770 ... i-v-strane
Зараз переглядають цей форум: myshapiton і 54 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|