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Бізнес заощадить до 2 млрд
гривень після переходу на...

Бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:12

  Cactus написав:
  AlifeSoft написав: Во всех странах есть контроль доходов и контроль расходов. Контролирует налоговая. Или мы уникальные?

в каких странах есть электронные чеки?

Китай разработал блокчейн, который вскоре заменит бумажные чеки в стране
https://news.finance.ua/ru/news/-/42770 ... i-v-strane
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:41

  myshapiton написав:Китай разработал блокчейн, который вскоре заменит бумажные чеки в стране
https://news.finance.ua/ru/news/-/42770 ... i-v-strane


Это не те чеки, это банковские чеки, а в теме про товарные чеки.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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