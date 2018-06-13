Бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на...

Китай разработал блокчейн, который вскоре заменит бумажные чеки в стране
https://news.finance.ua/ru/news/-/42770 ... i-v-strane
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Додано: Чет 14 чер, 2018 18:12
Китай разработал блокчейн, который вскоре заменит бумажные чеки в стране
https://news.finance.ua/ru/news/-/42770 ... i-v-strane
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:41
Это не те чеки, это банковские чеки, а в теме про товарные чеки.
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