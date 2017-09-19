Международной компании нужен риэлтор для сотрудничества

Вам предстоит удаленная работа на выбор с клиентами из более, чем 60 развитых стран мира (от Азии до Европы). Вы должны легко ориентироваться на рынке жилой и коммерческой недвижимости, обладать базовыми и практическими навыками юридической и аналитической работы.
Преимущественно, знание английского (уровни UpperIntermediate/Advanced/Proficiency) и еще нескольких языков.
5 плюсов сотрудничества с нами:
1. Вы всегда востребованы. На сайте есть возможность создать свою рабочую страницу с целью учета и рекламы всех ваших лучших проектов. Наличие контактной информации гарантирует быструю связь с вами.
2. Ваши услуги доступны всему миру. Несмотря на любые экономические или социальные ситуации в городах и странах, у вас всегда будет запасной вариант подыскать проект в других развитых точках земли.
3. Вы зарабатываете “с места”. Никакой спешки, траты денег на транспорт и командировки.
4. Отсутствие начальства. У вас единственный директор - это вы и ваш надежный помощник “тайм-менеджмент”. Все проекты вы ведете сами с периодической отчетностью перед заказчиком.
5. Больше времени на отдых. Предпоследние два пункта значительно экономят ваше время. Вы вольны путешествовать, увлекаться разными хобби, заниматься спортом.
Ваши ключевые обязанности риэлтора:
Поиск покупателя или арендатора. Знакомство с объектом.
Сбор необходимого пакета документов. Согласование условий договора.
Оформление договоров в соответствии с местными законами.
Выступать в роли посредника для взаимодействия гос-учреждениями.
Оформление страховки рисков утраты или порчи собственности.
Нести ответственность за полную сохранность всех документов.
Изучение рынка, осуществление поиска предложений, мониторинг спроса.
Важно. Ваша профессиональная ответственность специалиста по недвижимости должна быть застрахована, что означает вы вправе понести материальную ответственность по международным проектам.
Преимущества онлайн-риэлтора:
Вы должны понимать, что это прекрасная возможность для вас увеличить свои доходы за счет первоклассных дорогостоящих проектов на западном рынке недвижимого имущества. Международные связи - это шанс найти постоянный источник доходов.
Вы сами планируете свой день и его приоритеты: больше времени для семьи и личностного развития.
Новые бизнес-идеи. Не исключено, что вас может заинтересовать долговременный проект на основе партнерских соглашений.
Главное. Вовремя предоставлять отчеты заказчику, выполнять качественно работу.
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