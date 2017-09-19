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Международной компании нужен
риэлтор для сотрудничества

Международной компании нужен риэлтор для сотрудничества
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:18

Международной компании нужен риэлтор для сотрудничества

Международной компании нужен профессиональный риэлтор для продажи, аренды и сдачи в аренду. Нам необходим специалист западного уровня с образовательно-квалифицированным уровнем на международной кадровой арене.

Вам предстоит удаленная работа на выбор с клиентами из более, чем 60 развитых стран мира (от Азии до Европы). Вы должны легко ориентироваться на рынке жилой и коммерческой недвижимости, обладать базовыми и практическими навыками юридической и аналитической работы.

Преимущественно, знание английского (уровни UpperIntermediate/Advanced/Proficiency) и еще нескольких языков.
5 плюсов сотрудничества с нами:
1. Вы всегда востребованы. На сайте есть возможность создать свою рабочую страницу с целью учета и рекламы всех ваших лучших проектов. Наличие контактной информации гарантирует быструю связь с вами.
2. Ваши услуги доступны всему миру. Несмотря на любые экономические или социальные ситуации в городах и странах, у вас всегда будет запасной вариант подыскать проект в других развитых точках земли.
3. Вы зарабатываете “с места”. Никакой спешки, траты денег на транспорт и командировки.
4. Отсутствие начальства. У вас единственный директор - это вы и ваш надежный помощник “тайм-менеджмент”. Все проекты вы ведете сами с периодической отчетностью перед заказчиком.
5. Больше времени на отдых. Предпоследние два пункта значительно экономят ваше время. Вы вольны путешествовать, увлекаться разными хобби, заниматься спортом.
Ваши ключевые обязанности риэлтора:
 Поиск покупателя или арендатора. Знакомство с объектом.
 Сбор необходимого пакета документов. Согласование условий договора.
 Оформление договоров в соответствии с местными законами.
 Выступать в роли посредника для взаимодействия гос-учреждениями.
 Оформление страховки рисков утраты или порчи собственности.
 Нести ответственность за полную сохранность всех документов.
 Изучение рынка, осуществление поиска предложений, мониторинг спроса.

Важно. Ваша профессиональная ответственность специалиста по недвижимости должна быть застрахована, что означает вы вправе понести материальную ответственность по международным проектам.
Преимущества онлайн-риэлтора:
Вы должны понимать, что это прекрасная возможность для вас увеличить свои доходы за счет первоклассных дорогостоящих проектов на западном рынке недвижимого имущества. Международные связи - это шанс найти постоянный источник доходов.

Вы сами планируете свой день и его приоритеты: больше времени для семьи и личностного развития.

Новые бизнес-идеи. Не исключено, что вас может заинтересовать долговременный проект на основе партнерских соглашений.

Главное. Вовремя предоставлять отчеты заказчику, выполнять качественно работу.

Нужны представители в каждом городе. Ищем только профи. Более детально: https://agent.biz/agent/ru/
Agent Biz
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.03.18
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