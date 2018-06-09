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Кабмін запроваджує проект з
використання смартфонів та...

Кабмін запроваджує проект з використання смартфонів та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:39

Кабмін запроваджує проект з використання смартфонів та...

Пропонуємо до обговорення:
В уряді сподіваються, що використання нових технологій спростить використання касових операцій.

Дивися повний текст Кабмін запроваджує проект з використання смартфонів та планшетів як касових апаратів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:39

Т.е покупателю не буде выдаваться чек? Инфа о нем через смартфон будет отправляться в налоговую?
otg
 
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и как теперь можно будет проконтролировать за что заплатил деньги? кассир может приплюсовать лишний товар и об этом не узнаешь.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:47

  RomanTik написав:и как теперь можно будет проконтролировать за что заплатил деньги? кассир может приплюсовать лишний товар и об этом не узнаешь.
Это делается все не для Вас, а для фискалов.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:49

  RomanTik написав:и как теперь можно будет проконтролировать за что заплатил деньги? кассир может приплюсовать лишний товар и об этом не узнаешь.

Да по идее ровным счетом никакой разницы с обычными терминалами не будет. Чек можно подписать ЭЦП и вывести в приложение на телефон, или на почту. Перед оплатой вывести всю информацию на экран.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:02

  Faceless написав:Да по идее ровным счетом никакой разницы с обычными терминалами не будет. Чек можно подписать ЭЦП и вывести в приложение на телефон, или на почту. Перед оплатой вывести всю информацию на экран.
Ну он уверен что ему фейк выведут :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:13

Зрадааа!!! Или не...
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:17

У нас как обычно пилотный проект заканчивается полной попой. Гройсман скоро слиняет. Вострикова - лоббист РРО - напряглась. Пока это шобла не уйдет, реальных послаблений не будет. Пока набег из отдела РРО не будет заканчиваться обязательными 15-20 тысяч гривен штрафа, дело не пойдет.
freeze
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