В уряді сподіваються, що використання нових технологій спростить використання касових операцій.
Дивися повний текст Кабмін запроваджує проект з використання смартфонів та планшетів як касових апаратів.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 12:39
Кабмін запроваджує проект з використання смартфонів та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін запроваджує проект з використання смартфонів та планшетів як касових апаратів.
Додано: Сер 13 чер, 2018 12:39
Т.е покупателю не буде выдаваться чек? Инфа о нем через смартфон будет отправляться в налоговую?
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:40
и как теперь можно будет проконтролировать за что заплатил деньги? кассир может приплюсовать лишний товар и об этом не узнаешь.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 14:47
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:49
Да по идее ровным счетом никакой разницы с обычными терминалами не будет. Чек можно подписать ЭЦП и вывести в приложение на телефон, или на почту. Перед оплатой вывести всю информацию на экран.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 15:02
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:13
Зрадааа!!! Или не...
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:17
У нас как обычно пилотный проект заканчивается полной попой. Гройсман скоро слиняет. Вострикова - лоббист РРО - напряглась. Пока это шобла не уйдет, реальных послаблений не будет. Пока набег из отдела РРО не будет заканчиваться обязательными 15-20 тысяч гривен штрафа, дело не пойдет.
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