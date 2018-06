Кабмін запроваджує проект з використання смартфонів та...

Додано: Сер 13 чер, 2018 16:59

otg написав: Т.е покупателю не буде выдаваться чек? Инфа о нем через смартфон будет отправляться в налоговую? Т.е покупателю не буде выдаваться чек? Инфа о нем через смартфон будет отправляться в налоговую?



Чек можно выдавать с QR-кодом, подписанный ЭЦП. Ну а печатать его на любом печатном устройстве, хоть в виде картинки на ваш email. Чек можно выдавать с QR-кодом, подписанный ЭЦП. Ну а печатать его на любом печатном устройстве, хоть в виде картинки на ваш email.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda