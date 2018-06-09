Кабмін запроваджує проект з використання смартфонів та...
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Faceless написав: Да по идее ровным счетом никакой разницы с обычными терминалами не будет. Чек можно подписать ЭЦП и вывести в приложение на телефон, или на почту. Перед оплатой вывести всю информацию на экран.
1. Прям вижу как пожилые люди подписывают ЭЦП и выводят в приложение на смарт. 2. Скорость обслуживания замедлится.
При чем тут пожилые люди? Подпись ЭЦП делает продавец - это гарантия того, что чек пришел от него. Подпись происходит прямо в приложении на планешете/телефоне продавца во время оплаты. Если оплату покупатель производит со смартфона по NFC (типа как G-Pay), то прямо во время операции чек можно переслать куда надо через приложение, которое осуществляет операцию . Скорость обслуживания только вырастет, ибо все можно сделать быстрее чем даже бесконтактная оплата картой, о отлистывании налички и сдачи вообще молчу. Можно и без NFC делать операцию по QR коду, как mVisa Можно задействовать не только классические платежные системы, а и электронные деньги.
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Faceless написав: При чем тут пожилые люди? Подпись ЭЦП делает продавец - это гарантия того, что чек пришел от него. Подпись происходит прямо в приложении на планешете/телефоне продавца во время оплаты. Если оплату покупатель производит со смартфона по NFC (типа как G-Pay), то прямо во время операции чек можно переслать куда надо через приложение, которое осуществляет операцию . Скорость обслуживания только вырастет, ибо все можно сделать быстрее чем даже бесконтактная оплата картой, о отлистывании налички и сдачи вообще молчу. Можно и без NFC делать операцию по QR коду, как mVisa Можно задействовать не только классические платежные системы, а и электронные деньги.
ок. а если расплачиваешься картой или наличкой - то куда придет чек? никуда? да и в любом описанном вами способом - нужен смартфон, а он есть далеко не у всех и далеко не все умеют им пользоваться. Вот здесь и пожилые люди...
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Faceless написав: При чем тут пожилые люди? Подпись ЭЦП делает продавец - это гарантия того, что чек пришел от него. Подпись происходит прямо в приложении на планешете/телефоне продавца во время оплаты. Если оплату покупатель производит со смартфона по NFC (типа как G-Pay), то прямо во время операции чек можно переслать куда надо через приложение, которое осуществляет операцию . Скорость обслуживания только вырастет, ибо все можно сделать быстрее чем даже бесконтактная оплата картой, о отлистывании налички и сдачи вообще молчу. Можно и без NFC делать операцию по QR коду, как mVisa Можно задействовать не только классические платежные системы, а и электронные деньги.
ок. а если расплачиваешься картой или наличкой - то куда придет чек? никуда? да и в любом описанном вами способом - нужен смартфон, а он есть далеко не у всех и далеко не все умеют им пользоваться. Вот здесь и пожилые люди...
при продаже со смарта во всём мире приходит на email, если чек нужен. Обычно, чек никому не нужен. Есть места, где вообще все на смартфонных продажах - ренталс на пляжах первое что в голову пришло.
Нет смартфона, не умеешь пользоваться - то всё, в пролёте. А что вы хотите услышать?
Faceless написав: Да по идее ровным счетом никакой разницы с обычными терминалами не будет. Чек можно подписать ЭЦП и вывести в приложение на телефон, или на почту. Перед оплатой вывести всю информацию на экран.
1. Прям вижу как пожилые люди подписывают ЭЦП и выводят в приложение на смарт. 2. Скорость обслуживания замедлится.
На базаре вы много чеков получили?
Ну а по поводу чеков - чек будет автоматически подписываться ключом и отправляться по 4G в налоговою. Оплата может быть как наличная так и картой (тот же paypass), причем для пенсионера оплата картой на базаре будет не сложнее чем в супермаркете.
Ну и да, продавцу для смарта придется покупать powebank, так как редко какой смартфон проработает 8 часов без подзарядки.
RomanTik написав:ок. а если расплачиваешься картой или наличкой - то куда придет чек? никуда? да и в любом описанном вами способом - нужен смартфон, а он есть далеко не у всех и далеко не все умеют им пользоваться. Вот здесь и пожилые люди...