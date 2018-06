Кабмін запроваджує проект з використання смартфонів та...

Додано: Сер 13 чер, 2018 18:29

RomanTik написав: Faceless написав: Да по идее ровным счетом никакой разницы с обычными терминалами не будет. Чек можно подписать ЭЦП и вывести в приложение на телефон, или на почту. Перед оплатой вывести всю информацию на экран.

1. Прям вижу как пожилые люди подписывают ЭЦП и выводят в приложение на смарт. 2. Скорость обслуживания замедлится.

1. Прям вижу как пожилые люди подписывают ЭЦП и выводят в приложение на смарт. 2. Скорость обслуживания замедлится. 1. Прям вижу как пожилые люди подписывают ЭЦП и выводят в приложение на смарт. 2. Скорость обслуживания замедлится.



На базаре вы много чеков получили?



Ну а по поводу чеков - чек будет автоматически подписываться ключом и отправляться по 4G в налоговою. Оплата может быть как наличная так и картой (тот же paypass), причем для пенсионера оплата картой на базаре будет не сложнее чем в супермаркете.



На базаре вы много чеков получили?

Ну а по поводу чеков - чек будет автоматически подписываться ключом и отправляться по 4G в налоговою. Оплата может быть как наличная так и картой (тот же paypass), причем для пенсионера оплата картой на базаре будет не сложнее чем в супермаркете.

Ну и да, продавцу для смарта придется покупать powebank, так как редко какой смартфон проработает 8 часов без подзарядки.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda