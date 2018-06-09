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Кабмін запроваджує проект з
використання смартфонів та...

Кабмін запроваджує проект з використання смартфонів та...
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:16

  RomanTik написав:
  Faceless написав: Да по идее ровным счетом никакой разницы с обычными терминалами не будет. Чек можно подписать ЭЦП и вывести в приложение на телефон, или на почту. Перед оплатой вывести всю информацию на экран.

1. Прям вижу как пожилые люди подписывают ЭЦП и выводят в приложение на смарт. 2. Скорость обслуживания замедлится.

При чем тут пожилые люди?
Подпись ЭЦП делает продавец - это гарантия того, что чек пришел от него.
Подпись происходит прямо в приложении на планешете/телефоне продавца во время оплаты.
Если оплату покупатель производит со смартфона по NFC (типа как G-Pay), то прямо во время операции чек можно переслать куда надо через приложение, которое осуществляет операцию .
Скорость обслуживания только вырастет, ибо все можно сделать быстрее чем даже бесконтактная оплата картой, о отлистывании налички и сдачи вообще молчу.
Можно и без NFC делать операцию по QR коду, как mVisa
Можно задействовать не только классические платежные системы, а и электронные деньги.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:48

  Faceless написав: При чем тут пожилые люди? Подпись ЭЦП делает продавец - это гарантия того, что чек пришел от него. Подпись происходит прямо в приложении на планешете/телефоне продавца во время оплаты. Если оплату покупатель производит со смартфона по NFC (типа как G-Pay), то прямо во время операции чек можно переслать куда надо через приложение, которое осуществляет операцию . Скорость обслуживания только вырастет, ибо все можно сделать быстрее чем даже бесконтактная оплата картой, о отлистывании налички и сдачи вообще молчу. Можно и без NFC делать операцию по QR коду, как mVisa Можно задействовать не только классические платежные системы, а и электронные деньги.

ок. а если расплачиваешься картой или наличкой - то куда придет чек? никуда? да и в любом описанном вами способом - нужен смартфон, а он есть далеко не у всех и далеко не все умеют им пользоваться. Вот здесь и пожилые люди...
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:05

  RomanTik написав:
  Faceless написав: При чем тут пожилые люди? Подпись ЭЦП делает продавец - это гарантия того, что чек пришел от него. Подпись происходит прямо в приложении на планешете/телефоне продавца во время оплаты. Если оплату покупатель производит со смартфона по NFC (типа как G-Pay), то прямо во время операции чек можно переслать куда надо через приложение, которое осуществляет операцию . Скорость обслуживания только вырастет, ибо все можно сделать быстрее чем даже бесконтактная оплата картой, о отлистывании налички и сдачи вообще молчу. Можно и без NFC делать операцию по QR коду, как mVisa Можно задействовать не только классические платежные системы, а и электронные деньги.

ок. а если расплачиваешься картой или наличкой - то куда придет чек? никуда? да и в любом описанном вами способом - нужен смартфон, а он есть далеко не у всех и далеко не все умеют им пользоваться. Вот здесь и пожилые люди...


при продаже со смарта во всём мире приходит на email, если чек нужен. Обычно, чек никому не нужен. Есть места, где вообще все на смартфонных продажах - ренталс на пляжах первое что в голову пришло.

Нет смартфона, не умеешь пользоваться - то всё, в пролёте. А что вы хотите услышать?
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:07

Re: Кабмін запроваджує проект з використання смартфонів та..

простенький принтер чеков от 400-500 грн стоит
galex
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:29

  RomanTik написав:
  Faceless написав: Да по идее ровным счетом никакой разницы с обычными терминалами не будет. Чек можно подписать ЭЦП и вывести в приложение на телефон, или на почту. Перед оплатой вывести всю информацию на экран.

1. Прям вижу как пожилые люди подписывают ЭЦП и выводят в приложение на смарт. 2. Скорость обслуживания замедлится.


На базаре вы много чеков получили?

Ну а по поводу чеков - чек будет автоматически подписываться ключом и отправляться по 4G в налоговою. Оплата может быть как наличная так и картой (тот же paypass), причем для пенсионера оплата картой на базаре будет не сложнее чем в супермаркете.

Ну и да, продавцу для смарта придется покупать powebank, так как редко какой смартфон проработает 8 часов без подзарядки.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:34

  RomanTik написав:ок. а если расплачиваешься картой или наличкой - то куда придет чек? никуда? да и в любом описанном вами способом - нужен смартфон, а он есть далеко не у всех и далеко не все умеют им пользоваться. Вот здесь и пожилые люди...


Портативный принтер (23$). Просто для печати тебе не нужно будет сертифицировать аппарат, достаточно любого, что выводит чернобелый текст или штрихкод.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:05

  RomanTik написав:
  Faceless написав: При чем тут пожилые люди? Подпись ЭЦП делает продавец - это гарантия того, что чек пришел от него. Подпись происходит прямо в приложении на планешете/телефоне продавца во время оплаты. Если оплату покупатель производит со смартфона по NFC (типа как G-Pay), то прямо во время операции чек можно переслать куда надо через приложение, которое осуществляет операцию . Скорость обслуживания только вырастет, ибо все можно сделать быстрее чем даже бесконтактная оплата картой, о отлистывании налички и сдачи вообще молчу. Можно и без NFC делать операцию по QR коду, как mVisa Можно задействовать не только классические платежные системы, а и электронные деньги.

ок. а если расплачиваешься картой или наличкой - то куда придет чек? никуда? да и в любом описанном вами способом - нужен смартфон, а он есть далеко не у всех и далеко не все умеют им пользоваться. Вот здесь и пожилые люди...

Если бы в мире опирались на пожилых людей с консервативными привычками или просто ретроградов - ни одной новой технологии вообще бы не внедрили никогда.
То же самое и про карточки когда-то говорили, мол, пожилые люди то, пожилые люди се - ничего, пользуются.
Как уже выше написали - для особо озабоченных бумажными чеками - принтер стоит совсем недорого.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:25

Faceless, о5-25! при чем здесь вообще принтер? Или вы тролите? вот я хочу посмотреть список покупок который оплатил. Раньше посмотрел в чек и всё. А с этим нововведением куда смотреть? смартфон - с nfc? и где гарантия что даже туда придет чек с детализацией покупок, а не просто отчет о списанной сумме?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:36

  RomanTik написав:Faceless, о5-25! при чем здесь вообще принтер? Или вы тролите? вот я хочу посмотреть список покупок который оплатил. Раньше посмотрел в чек и всё. А с этим нововведением куда смотреть? смартфон - с nfc? и где гарантия что даже туда придет чек с детализацией покупок, а не просто отчет о списанной сумме?

Принтер при том, что если вас там беспокоит наличие чека, то продавец может использовать планшет вместо терминала и мини-принтер чтобы распечатать так нужный вам чек.
Вам везде чеки дают? И на рынках в том числе? Там вас не беспокоит список покупок?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:27

Не спустится кабмин никуда. Они хотят денежные средства контролировать и бабло с этого рубить,а не вникать в проблемы предпринимателей.
romio_33
 
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