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Кабмін запроваджує проект з використання смартфонів та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 чер, 2018 21:05
Faceless написав:
Вам везде чеки дают? И на рынках в том числе? Там вас не беспокоит список покупок?
ну что вы на пожилого человека напали.
моя почти 70-летняя мама тоже карту использует только для снятия нала.
пользоваться приват24 на смартфоне не хочет, хотя смарт у неё есть.
так что мне понятно, когда кто-то говорит о возможных сложностях и непонятностях для не современных граждан.
п.с. конечно было очень неплохо, если бы такое ввели.
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Pegasmaster
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Додано: Сер 13 чер, 2018 23:00
Faceless написав:
Вам везде чеки дают? И на рынках в том числе? Там вас не беспокоит список покупок?
Чеки нужны для контроля расходов. Но там, где я живу, их дают даже на базаре.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 14 чер, 2018 12:46
Gastarbaiter написав: Faceless написав:
Вам везде чеки дают? И на рынках в том числе? Там вас не беспокоит список покупок?
Чеки нужны для контроля расходов. Но там, где я живу, их дают даже на базаре.
Если реализовать терминал из смартфона, то создать чек и при надобности распечатать или переслать элементарно. А вот в условиях обычного в Украине расчета наличными без РРО никаких чеков нет и не будет.
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Faceless
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Додано: Чет 14 чер, 2018 12:56
почитав комментарии, задумался о том, что страну спасет перевод выборов в электронную форму.
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galex
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Додано: Чет 14 чер, 2018 16:15
galex написав:
почитав комментарии, задумался о том, что страну спасет перевод выборов в электронную форму.
В принципе да. Если я смогу посмотреть как засчитались результаты моего голосования, то никаких фальсификаций теоретически не может быть.
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AlifeSoft
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