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Кабмін озвучив важливий нюанс
щодо тарифів на комуналку

Кабмін озвучив важливий нюанс щодо тарифів на комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:20

Кабмін озвучив важливий нюанс щодо тарифів на комуналку

Пропонуємо до обговорення:
Вже багато міст вийшли з умов тарифоутворення незалежного регулятора – НКРЕКП і самостійно встановлюють тарифи

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:20

Эта децентрализация уже прошла, когда в селах поголовно исчез водопровод (хотя и был далеко не везде). Теперь боюсь даже представить, во что может вылиться тарифная децентрализация. Думаю, будет все больше городов без централизованного отопления, отсюда рост отрицательного сальдо внешней торговли - котлы, их компоненты, сопутствующее оборудование. Одно дело, когда в относительно богатом Никополе ликвидируют централизованное отопление, а если в нищем городке Херсонской области, где более чем половина населения - пенсионеры, так как кто хочет жить, давно свалили?!
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:40

max_us_ua, на жаль, в абсолютній більшості українських сіл водопроводу в принципі не було. Та він і не потрібний для індивідуальної забудови. І для багатоповерхової теж - простіше і дешевше зробити водопостачання від артезіанської свердловини.
Sharpe
 
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