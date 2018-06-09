Вже багато міст вийшли з умов тарифоутворення незалежного регулятора – НКРЕКП і самостійно встановлюють тарифи
Дивися повний текст Кабмін озвучив важливий нюанс щодо тарифів на комуналку.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:20
Кабмін озвучив важливий нюанс щодо тарифів на комуналку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін озвучив важливий нюанс щодо тарифів на комуналку.
Додано: Сер 13 чер, 2018 13:20
Эта децентрализация уже прошла, когда в селах поголовно исчез водопровод (хотя и был далеко не везде). Теперь боюсь даже представить, во что может вылиться тарифная децентрализация. Думаю, будет все больше городов без централизованного отопления, отсюда рост отрицательного сальдо внешней торговли - котлы, их компоненты, сопутствующее оборудование. Одно дело, когда в относительно богатом Никополе ликвидируют централизованное отопление, а если в нищем городке Херсонской области, где более чем половина населения - пенсионеры, так как кто хочет жить, давно свалили?!
Додано: Сер 13 чер, 2018 13:40
max_us_ua, на жаль, в абсолютній більшості українських сіл водопроводу в принципі не було. Та він і не потрібний для індивідуальної забудови. І для багатоповерхової теж - простіше і дешевше зробити водопостачання від артезіанської свердловини.
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:35
Если человек не платит - то пеня!!! А если вовремя не подали воду..... то так и надо???
Додано: Сер 13 чер, 2018 23:39
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