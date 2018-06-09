RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін озвучив важливий нюанс
щодо тарифів на комуналку

Кабмін озвучив важливий нюанс щодо тарифів на комуналку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:20

Кабмін озвучив важливий нюанс щодо тарифів на комуналку

Пропонуємо до обговорення:
Вже багато міст вийшли з умов тарифоутворення незалежного регулятора – НКРЕКП і самостійно встановлюють тарифи

Дивися повний текст Кабмін озвучив важливий нюанс щодо тарифів на комуналку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82555
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:20

Эта децентрализация уже прошла, когда в селах поголовно исчез водопровод (хотя и был далеко не везде). Теперь боюсь даже представить, во что может вылиться тарифная децентрализация. Думаю, будет все больше городов без централизованного отопления, отсюда рост отрицательного сальдо внешней торговли - котлы, их компоненты, сопутствующее оборудование. Одно дело, когда в относительно богатом Никополе ликвидируют централизованное отопление, а если в нищем городке Херсонской области, где более чем половина населения - пенсионеры, так как кто хочет жить, давно свалили?!
max_us_ua
 
Повідомлень: 2896
З нами з: 17.11.08
Подякував: 573 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:40

max_us_ua, на жаль, в абсолютній більшості українських сіл водопроводу в принципі не було. Та він і не потрібний для індивідуальної забудови. І для багатоповерхової теж - простіше і дешевше зробити водопостачання від артезіанської свердловини.
Sharpe
 
Повідомлень: 161
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:35

Если человек не платит - то пеня!!! А если вовремя не подали воду..... то так и надо???
mapamapa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 234
З нами з: 06.08.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:07

Пришел пересчет за отопление 1600 грн., бабуле 95 лет,пенсия 1700
Moimir
 
Повідомлень: 559
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:39

  Moimir написав:Пришел пересчет за отопление 1600 грн., бабуле 95 лет,пенсия 1700


А хатынка у бабули не 3х комнатная случаем?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5782
З нами з: 30.11.12
Подякував: 86 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 00:02

  Ratatui написав: А хатынка у бабули не 3х комнатная случаем?

А что после более 40 лет трудового стажа, голода,детдома,войны нужно некий метраж соблюдать в 95 лет? Хоть 20 комнат, ей в 19 из них отопление не нужно точно, но здесь без вариантов. Пенсия в 95 лет- 1700! Счёт к оплате - 1600!
Moimir
 
Повідомлень: 559
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 33 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін запроваджує проект з використання смартфонів та... 1, 2, 3
R2 » Сер 13 чер, 2018 12:39
21 880
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 23:00
Gastarbaiter
Кабмін ініціює зміни до закону "маски-шоу стоп!" - Гройсман
R2 » Сер 13 чер, 2018 13:58
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 13:58
anton_gms
Порошенко озвучив країни, в яких будуть арештовані...
R2 » Суб 09 чер, 2018 01:56
3 365
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 чер, 2018 18:34
Золотой батон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.