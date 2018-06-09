Кабмін озвучив важливий нюанс щодо тарифів на комуналку

Додано: Чет 14 чер, 2018 07:03

Пока у нас в стране, не сделают как во всём мире, - индивидуальный счётчик и регулятор на каждой трубе с водой и газом, ни о каком рыночном тарифе не может идти и речи. В Киеве у же 2 месяца нет горячей воды, теперь ждём платёжки за газ с тройным тарифом, многие поставили эл.бойлеры, что бы не носиться с кастрюльками кипятка, и платят за электричество по рыночному тарифу, так ещё и за газ, который не использовал заплати. И так везде у нас. европейцы платят по рыночному тарифу столько, сколько могут оплатить, а те кто не могут, они экономят, прикручивают и платят меньше в разы, а нас хотят раздеть до трусов наши монополисты.

Пусть монополисты сначала за свой счёт установят счётчики всем у кого их нет, и тогда переходят на рыночный тариф.