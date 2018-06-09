то все ноют, что от услуг монополиста нельзя отказаться, то ноют, что монополиста нет и надо котельные при доме строить.
как ни сделай, вам всё плохо будет.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 10:46
Re: Кабмін озвучив важливий нюанс щодо тарифів на комуналку
то все ноют, что от услуг монополиста нельзя отказаться, то ноют, что монополиста нет и надо котельные при доме строить.
как ни сделай, вам всё плохо будет.
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:48
Формирование тарифов отдали местным властям. Но основной тариф на газ задают в Киеве, а вернее Сорос и компания. При этом украинский газ тоже им фактически принадлежит. Отказаться от грабительской услуги центрального отопления нельзя. При возникновении задолженности твою квартиру продают с аукциона. Но ведь это геноцид. А они кричат о качестве услуг и местном самоуправлении.
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