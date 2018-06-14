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Кабмін озвучив важливий нюанс
щодо тарифів на комуналку

Кабмін озвучив важливий нюанс щодо тарифів на комуналку
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:46

Re: Кабмін озвучив важливий нюанс щодо тарифів на комуналку

  max_us_ua написав:Теперь боюсь даже представить, во что может вылиться тарифная децентрализация. Думаю, будет все больше городов без централизованного отопления, отсюда рост отрицательного сальдо внешней торговли - котлы, их компоненты, сопутствующее оборудование.

то все ноют, что от услуг монополиста нельзя отказаться, то ноют, что монополиста нет и надо котельные при доме строить.
как ни сделай, вам всё плохо будет.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:48

Формирование тарифов отдали местным властям. Но основной тариф на газ задают в Киеве, а вернее Сорос и компания. При этом украинский газ тоже им фактически принадлежит. Отказаться от грабительской услуги центрального отопления нельзя. При возникновении задолженности твою квартиру продают с аукциона. Но ведь это геноцид. А они кричат о качестве услуг и местном самоуправлении.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:17

  Pegasmaster написав: то все ноют, что от услуг монополиста нельзя отказаться, то ноют, что монополиста нет и надо котельные при доме строить. как ни сделай, вам всё плохо будет.

а зачем эти крайности? почему нельзя использовать оба варианта? какой выбрать - это дело хозяина квартиры...
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:43

В нашей стране качество не смешите))наши радовские трудяги кроме воровства ни чем больше не умеют заниматься))
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:40

  Moimir написав:
  Ratatui написав: А хатынка у бабули не 3х комнатная случаем?

А что после более 40 лет трудового стажа, голода,детдома,войны нужно некий метраж соблюдать в 95 лет? Хоть 20 комнат, ей в 19 из них отопление не нужно точно, но здесь без вариантов. Пенсия в 95 лет- 1700! Счёт к оплате - 1600!


можно махнуться на меньшую квартирку и ни в чем не нуждаться до конца жизни.
а если есть родственники, которые не хотели бы продажи квартирки, то бабульку могли бы и посодержать.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:05

  Moimir написав:
  Ratatui написав: А хатынка у бабули не 3х комнатная случаем?

А что после более 40 лет трудового стажа, голода,детдома,войны нужно некий метраж соблюдать в 95 лет? Хоть 20 комнат, ей в 19 из них отопление не нужно точно, но здесь без вариантов. Пенсия в 95 лет- 1700! Счёт к оплате - 1600!


Нужно продать 19 ненужных комнат :mrgreen: , а прикупить однокомнатную и на оставшиеся деньги безбедно существовать!

Или вы тот злой внучок упырь который ждёт когда бабушка представится чтобы продать всю хатынку, а баблишко себе в кубышку приныкать? Тогда спонсируйте любимую бабушку.
Ratatui
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