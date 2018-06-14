то все ноют, что от услуг монополиста нельзя отказаться, то ноют, что монополиста нет и надо котельные при доме строить.
как ни сделай, вам всё плохо будет.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:46
Re: Кабмін озвучив важливий нюанс щодо тарифів на комуналку
то все ноют, что от услуг монополиста нельзя отказаться, то ноют, что монополиста нет и надо котельные при доме строить.
как ни сделай, вам всё плохо будет.
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:48
Формирование тарифов отдали местным властям. Но основной тариф на газ задают в Киеве, а вернее Сорос и компания. При этом украинский газ тоже им фактически принадлежит. Отказаться от грабительской услуги центрального отопления нельзя. При возникновении задолженности твою квартиру продают с аукциона. Но ведь это геноцид. А они кричат о качестве услуг и местном самоуправлении.
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:17
а зачем эти крайности? почему нельзя использовать оба варианта? какой выбрать - это дело хозяина квартиры...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:43
В нашей стране качество не смешите))наши радовские трудяги кроме воровства ни чем больше не умеют заниматься))
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:40
можно махнуться на меньшую квартирку и ни в чем не нуждаться до конца жизни.
а если есть родственники, которые не хотели бы продажи квартирки, то бабульку могли бы и посодержать.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:05
Нужно продать 19 ненужных комнат , а прикупить однокомнатную и на оставшиеся деньги безбедно существовать!
Или вы тот злой внучок упырь который ждёт когда бабушка представится чтобы продать всю хатынку, а баблишко себе в кубышку приныкать? Тогда спонсируйте любимую бабушку.
|