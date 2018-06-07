Голова Tesla нагадав, що протягом 15 років компанія не виробляла щорічного прибутку.
Дивися повний текст Tesla вирішила звільнити 4 тисячі співробітників.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:24
Tesla вирішила звільнити 4 тисячі співробітників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla вирішила звільнити 4 тисячі співробітників.
Додано: Сер 13 чер, 2018 13:24
"мы приняли трудное решение отпустить примерно 9% наших сотрудников"
шикарно звучит. как зверька отпустить на волю.
Додано: Сер 13 чер, 2018 13:31
предлагаю прокомментировать товарищу trololo и Surfer, они что-то явно знают: https://forum.finance.ua/topic216236.html Например, как пять кварталов подряд быть в убытках и не уволить маска с председателя совета директоров
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