Голова Tesla нагадав, що протягом 15 років компанія не виробляла щорічного прибутку.
Дивися повний текст Tesla вирішила звільнити 4 тисячі співробітників.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:24
Tesla вирішила звільнити 4 тисячі співробітників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla вирішила звільнити 4 тисячі співробітників.
Додано: Сер 13 чер, 2018 13:24
"мы приняли трудное решение отпустить примерно 9% наших сотрудников"
шикарно звучит. как зверька отпустить на волю.
Додано: Сер 13 чер, 2018 13:31
предлагаю прокомментировать товарищу trololo и Surfer, они что-то явно знают: https://forum.finance.ua/topic216236.html Например, как пять кварталов подряд быть в убытках и не уволить маска с председателя совета директоров
Додано: Сер 13 чер, 2018 16:37
Ну-ну. Посоветую маскохейтерам посмотреть, сколько лет подряд Амазон был в убытках.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 13 чер, 2018 16:53
Посоветовали - посмотрел. У Теслы хуже
Додано: Сер 13 чер, 2018 19:06
Чем именно хуже?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:58
тем, что у маска народ занят в реальном производстве недешевых модных товаров (будем называть вещи своими именами), спрос на которые диктуют текущие краткосрочные веяния моды. В отличие от амазона, который предоставляет услуги, и в убытках был исключительно потому, что скупал конкурентов на одолженные деньги. Так чтаа, увы-с, я весьма скептически отношусь к маскодpочерам, равно как и яблокодpочерам, ибо это мода
Додано: Чет 14 чер, 2018 16:05
А где это все видно на предыдущей ссылке? Потому что твои выдумки - это только твои выдумки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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