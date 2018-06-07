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Tesla вирішила звільнити
4 тисячі співробітників

Tesla вирішила звільнити 4 тисячі співробітників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:24

Tesla вирішила звільнити 4 тисячі співробітників

Пропонуємо до обговорення:
Голова Tesla нагадав, що протягом 15 років компанія не виробляла щорічного прибутку.

Дивися повний текст Tesla вирішила звільнити 4 тисячі співробітників.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:24

"мы приняли трудное решение отпустить примерно 9% наших сотрудников"
шикарно звучит. как зверька отпустить на волю.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:31

предлагаю прокомментировать товарищу trololo и Surfer, они что-то явно знают: https://forum.finance.ua/topic216236.html Например, как пять кварталов подряд быть в убытках и не уволить маска с председателя совета директоров
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:37

  sequence написав:предлагаю прокомментировать товарищу trololo и Surfer, они что-то явно знают: Маск показав тизер нового кросовера Tesla Model Y (фото) Например, как пять кварталов подряд быть в убытках и не уволить маска с председателя совета директоров


Ну-ну. Посоветую маскохейтерам посмотреть, сколько лет подряд Амазон был в убытках.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:53

  Sommer написав:Ну-ну. Посоветую маскохейтерам посмотреть, сколько лет подряд Амазон был в убытках.

Посоветовали - посмотрел. У Теслы хуже
https://ycharts.com/companies/TSLA/free_cash_flow А как начались проблемы по всем фронтам - задержки в производстве, отмена "зеленых" субсидий у покупателей и с приходом Трампа, так они ваще офигевают.. Однако, посмотрим
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:06

  sequence написав:
  Sommer написав:Ну-ну. Посоветую маскохейтерам посмотреть, сколько лет подряд Амазон был в убытках.

Посоветовали - посмотрел. У Теслы хуже
https://ycharts.com/companies/TSLA/free_cash_flow


Чем именно хуже?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:58

  Sommer написав:Чем именно хуже?

тем, что у маска народ занят в реальном производстве недешевых модных товаров (будем называть вещи своими именами), спрос на которые диктуют текущие краткосрочные веяния моды. В отличие от амазона, который предоставляет услуги, и в убытках был исключительно потому, что скупал конкурентов на одолженные деньги. Так чтаа, увы-с, я весьма скептически отношусь к маскодpочерам, равно как и яблокодpочерам, ибо это мода
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:05

  sequence написав:
  Sommer написав:Чем именно хуже?

тем, что у маска народ занят в реальном производстве недешевых модных товаров (будем называть вещи своими именами), спрос на которые диктуют текущие краткосрочные веяния моды. В отличие от амазона, который предоставляет услуги, и в убытках был исключительно потому, что скупал конкурентов на одолженные деньги.


А где это все видно на предыдущей ссылке? Потому что твои выдумки - это только твои выдумки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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