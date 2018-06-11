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Понад 10 тис. поїздок в метро
оплачується безконтактно

Понад 10 тис. поїздок в метро оплачується безконтактно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:30

Понад 10 тис. поїздок в метро оплачується безконтактно

Пропонуємо до обговорення:
Кількість транзакцій щодня зростає.

Дивися повний текст Понад 10 тис. поїздок в метро оплачується безконтактно.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:30

«Сейчас у нас на каждой станции метрополитена по два терминала для бесконтактной оплаты проезда...» - на станции Тараса Шевченко и на многих других второй терминал не обнаружен...
Cler
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