Кількість транзакцій щодня зростає.
Дивися повний текст Понад 10 тис. поїздок в метро оплачується безконтактно.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:30
Понад 10 тис. поїздок в метро оплачується безконтактно
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 10 тис. поїздок в метро оплачується безконтактно.
Додано: Сер 13 чер, 2018 13:30
«Сейчас у нас на каждой станции метрополитена по два терминала для бесконтактной оплаты проезда...» - на станции Тараса Шевченко и на многих других второй терминал не обнаружен...
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