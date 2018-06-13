|
|
Кабмін ініціює зміни до закону "маски-шоу стоп!" - Гройсман
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 чер, 2018 13:58
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет міністрів має намір запропонувати зміни до закону про дотримання прав учасників кримінального провадження в ході досудового розслідування, які посилять відповідальність правоохоронців.
Дивися повний текст Кабмін ініціює зміни до закону "маски-шоу стоп!" - Гройсман
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82555
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 13 чер, 2018 13:58
Уголовную ответственность вводите...
-
anton_gms
-
-
- Повідомлень: 516
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 49 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор