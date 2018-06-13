RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін ініціює зміни до закону
"маски-шоу стоп!" - Гройсман

Кабмін ініціює зміни до закону "маски-шоу стоп!" - Гройсман
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:58

Кабмін ініціює зміни до закону "маски-шоу стоп!" - Гройсман

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет міністрів має намір запропонувати зміни до закону про дотримання прав учасників кримінального провадження в ході досудового розслідування, які посилять відповідальність правоохоронців.

Дивися повний текст Кабмін ініціює зміни до закону "маски-шоу стоп!" - Гройсман.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82555
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:58

Уголовную ответственность вводите...
anton_gms
 
Повідомлень: 516
З нами з: 23.01.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 49 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін озвучив важливий нюанс щодо тарифів на комуналку
R2 » Сер 13 чер, 2018 13:20
6 272
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 00:02
Moimir
Кабмін запроваджує проект з використання смартфонів та... 1, 2, 3
R2 » Сер 13 чер, 2018 12:39
21 895
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 23:00
Gastarbaiter
Стало відомо, коли запрацює послуга зміни мобільного...
R2 » Сер 13 чер, 2018 16:30
8 274
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 22:42
antikkristall

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57000)
14.06.2018 02:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.