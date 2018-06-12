За рік податкова стала збирати на третину більше.
Дивися повний текст В Україні зросла сума сплаченого соцвнеску.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 15:28
В Україні зросла сума сплаченого соцвнеску
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Дивися повний текст В Україні зросла сума сплаченого соцвнеску.
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:28
я думал я налогами своими поступления обеспечаиваю, а оказывается ГФС
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