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В Україні зросла сума
сплаченого соцвнеску

В Україні зросла сума сплаченого соцвнеску
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:28

В Україні зросла сума сплаченого соцвнеску

Пропонуємо до обговорення:
За рік податкова стала збирати на третину більше.

Дивися повний текст В Україні зросла сума сплаченого соцвнеску.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:28

я думал я налогами своими поступления обеспечаиваю, а оказывается ГФС
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:51

Надо ГФС выписать премию за это, на пару лимончиков.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:56

Надо ГФС выписать премию за это, на пару лимончиков.
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