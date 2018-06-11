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Стало відомо, коли запрацює
послуга зміни мобільного...

Стало відомо, коли запрацює послуга зміни мобільного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:30

Стало відомо, коли запрацює послуга зміни мобільного...

Пропонуємо до обговорення:
Перенести свій номер від оператора до оператора зможе кожен абонент, якщо він надасть достовірні дані про себе.

Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює послуга зміни мобільного оператора зі збереженням телефонного номера.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:31

Учитывая, когда была принята соответствующая законодательная норма (так давно, что уже не вспомню), похоже, у нас это никогда не заработает
max_us_ua
 
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