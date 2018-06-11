Перенести свій номер від оператора до оператора зможе кожен абонент, якщо він надасть достовірні дані про себе.
Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює послуга зміни мобільного оператора зі збереженням телефонного номера.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 16:30
Стало відомо, коли запрацює послуга зміни мобільного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює послуга зміни мобільного оператора зі збереженням телефонного номера.
Додано: Сер 13 чер, 2018 16:31
Учитывая, когда была принята соответствующая законодательная норма (так давно, что уже не вспомню), похоже, у нас это никогда не заработает
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