Перенести свій номер від оператора до оператора зможе кожен абонент, якщо він надасть достовірні дані про себе.
Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює послуга зміни мобільного оператора зі збереженням телефонного номера.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 16:30
Стало відомо, коли запрацює послуга зміни мобільного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює послуга зміни мобільного оператора зі збереженням телефонного номера.
Додано: Сер 13 чер, 2018 16:31
Учитывая, когда была принята соответствующая законодательная норма (так давно, что уже не вспомню), похоже, у нас это никогда не заработает
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:44
В Германии это стоит 30 евро. Готовы столько за сохранение номера платить?
Додано: Сер 13 чер, 2018 18:31
А какая в Германии зарплата? Готовы столько платить?
Всё IMHO
Додано: Сер 13 чер, 2018 19:51
Откуда я буду знать, что мой звонок (номер с 067-, т.е. Киевстар) на номер другого человека (номер с 067-, например, МТС) тарифицирутся уже как звонок между сетями, т.е. в РАЗЫ дороже ?
Додано: Сер 13 чер, 2018 21:13
Re: Стало відомо, коли запрацює послуга зміни мобільного...
вероятно, что ваш номер это именно то, что после 050,067,063.
например я, сомневаюсь, что при переносе номера на другого оператора вам сохранят 050 или 067.
Додано: Сер 13 чер, 2018 21:21
В том то и дело, что переносится весь номер. А узнавать - обещали сделать предупреждение голосом. Но что-то я сомневаюсь, скорее всего просто уравняют тарифы - больше не будет своих и чужих.
Додано: Сер 13 чер, 2018 22:15
Re: Стало відомо, коли запрацює послуга зміни мобільного...
Непонятно, кому нужны эти тупые новации. Зуд реформ закончился？
Пусть, если такой кадр, который перенес свой номер на другого оператора и оплачивает все входящие звонки, поступающие ему от других операторов.
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