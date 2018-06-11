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Стало відомо, коли запрацює послуга зміни мобільного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 чер, 2018 08:00
Вкладчик1234 написав:
А какая в Германии зарплата? Готовы столько платить?
В Украине операторы оборудование используют местное оборудование, стоимостъ которого на много ниже чем в Германии?
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