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Стало відомо, коли запрацює
послуга зміни мобільного...

Стало відомо, коли запрацює послуга зміни мобільного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:00

  Вкладчик1234 написав: А какая в Германии зарплата? Готовы столько платить?

В Украине операторы оборудование используют местное оборудование, стоимостъ которого на много ниже чем в Германии?
link654
 
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