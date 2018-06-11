Стало відомо, коли запрацює послуга зміни мобільного...

В Украине операторы оборудование используют местное оборудование, стоимостъ которого на много ниже чем в Германии?
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Додано: Чет 14 чер, 2018 08:00
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:27
Я думал это уже работает, потому что недели три назад звонил человеку на 066 (МТС), а человек в это время уже разговаривал и робот мне сказал женским голосом: "Вас вітає київстар! Абонет розмовляє ..." дословно не помню.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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