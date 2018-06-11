Стало відомо, коли запрацює послуга зміни мобільного...

Додано: Чет 14 чер, 2018 09:27

Я думал это уже работает, потому что недели три назад звонил человеку на 066 (МТС), а человек в это время уже разговаривал и робот мне сказал женским голосом: "Вас вітає київстар! Абонет розмовляє ..." дословно не помню.

Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?