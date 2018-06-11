Стало відомо, коли запрацює послуга зміни мобільного...

В Украине операторы оборудование используют местное оборудование, стоимостъ которого на много ниже чем в Германии?
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Додано: Чет 14 чер, 2018 08:00
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:27
Я думал это уже работает, потому что недели три назад звонил человеку на 066 (МТС), а человек в это время уже разговаривал и робот мне сказал женским голосом: "Вас вітає київстар! Абонет розмовляє ..." дословно не помню.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:44
Очевидно, то переадресація.
Щодо переносу номера, то в Польщі, наприклад, це цілком безкоштовно. Нібито це і добра послуга, але, справді, ніколи напевно не знаєш, на який оператор телефонуєш, жодного попередження нема. Але то не дуже й потрібно - за 140 грн можеш дзвонити на всіх без ліміту
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:24
ALEF
Это давнее сообщение, оно о другом.
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:52
есть группа людей, которые усердно этого добивались, мол в Европе так можно.
с другой стороны, вопрос тарификации действительно актуален, особенно учитывая распространенный "безлимит внутри сети".
думаю поэтому группе людей регулярно кидают косточку, но реально вводить не собираются. по крайней мере, надеюсь на это.
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