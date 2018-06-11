RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, коли запрацює
послуга зміни мобільного...

Стало відомо, коли запрацює послуга зміни мобільного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:00

  Вкладчик1234 написав: А какая в Германии зарплата? Готовы столько платить?

В Украине операторы оборудование используют местное оборудование, стоимостъ которого на много ниже чем в Германии?
link654
 
Повідомлень: 472
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:27

Я думал это уже работает, потому что недели три назад звонил человеку на 066 (МТС), а человек в это время уже разговаривал и робот мне сказал женским голосом: "Вас вітає київстар! Абонет розмовляє ..." дословно не помню.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
Повідомлень: 604
З нами з: 16.10.10
Подякував: 148 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:44

  ALEF написав:Я думал это уже работает, потому что недели три назад звонил человеку на 066 (МТС), а человек в это время уже разговаривал и робот мне сказал женским голосом: "Вас вітає київстар! Абонет розмовляє ..." дословно не помню.

Очевидно, то переадресація.
Щодо переносу номера, то в Польщі, наприклад, це цілком безкоштовно. Нібито це і добра послуга, але, справді, ніколи напевно не знаєш, на який оператор телефонуєш, жодного попередження нема. Але то не дуже й потрібно - за 140 грн можеш дзвонити на всіх без ліміту
kmm3
 
Повідомлень: 582
З нами з: 20.03.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:24

ALEF
робот мне сказал женским голосом: "Вас вітає київстар!"

Это давнее сообщение, оно о другом.
LutsMan
 
Повідомлень: 453
З нами з: 10.06.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:52

  freeze написав:Непонятно, кому нужны эти тупые новации. Зуд реформ закончился？
Пусть, если такой кадр, который перенес свой номер на другого оператора и оплачивает все входящие звонки, поступающие ему от других операторов.


есть группа людей, которые усердно этого добивались, мол в Европе так можно.
с другой стороны, вопрос тарификации действительно актуален, особенно учитывая распространенный "безлимит внутри сети".
думаю поэтому группе людей регулярно кидают косточку, но реально вводить не собираются. по крайней мере, надеюсь на это.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1955
З нами з: 20.04.16
Подякував: 86 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, Волгарь і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін ініціює зміни до закону "маски-шоу стоп!" - Гройсман
R2 » Сер 13 чер, 2018 13:58
1 44
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 13:58
anton_gms
"Укрпошта" назвала терміни, коли встановить POS-термінали
R2 » Вів 12 чер, 2018 20:44
3 122
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 07:07
mapodep1
Виробляти сільгосппродукцію в Україні стало значно... 1, 2
R2 » Пон 11 чер, 2018 06:35
10 498
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 чер, 2018 02:54
max_us_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57017)
14.06.2018 16:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.