На сайті банку видалено опис всіх депозитних продуктів.
Дивися повний текст Великий банк відмовився від строкових депозитів населення.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 17:39
Великий банк відмовився від строкових депозитів населення
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Дивися повний текст Великий банк відмовився від строкових депозитів населення.
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:39
В заголовке, как обычно, желтуха.
Банк от депозитов, конечно, отказался. Но и от самого банка владельцы "отказались" -- переводят под Альфу.
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