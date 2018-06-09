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Великий банк відмовився від
строкових депозитів населення

Великий банк відмовився від строкових депозитів населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:39

Великий банк відмовився від строкових депозитів населення

Пропонуємо до обговорення:
На сайті банку видалено опис всіх депозитних продуктів.

Дивися повний текст Великий банк відмовився від строкових депозитів населення.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:39

В заголовке, как обычно, желтуха.
Банк от депозитов, конечно, отказался. Но и от самого банка владельцы "отказались" -- переводят под Альфу.
_hunter
 
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