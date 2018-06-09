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Європарламент скоротить
кількість депутатів після Brexit

Європарламент скоротить кількість депутатів після Brexit
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:05

Європарламент скоротить кількість депутатів після Brexit

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на сайті Європарламенту.

Дивися повний текст Європарламент скоротить кількість депутатів після Brexit.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:05

А у нас після анексії, окупації, зменшення населення, референдуму про зменшення цих дармоїдів їх менеше не стає, чого так? Мабуть треба питати у пана президента.
Rainbow
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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