Про це йдеться в повідомленні на сайті Європарламенту.
Дивися повний текст Європарламент скоротить кількість депутатів після Brexit.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 19:05
Європарламент скоротить кількість депутатів після Brexit
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Дивися повний текст Європарламент скоротить кількість депутатів після Brexit.
Додано: Сер 13 чер, 2018 19:05
А у нас після анексії, окупації, зменшення населення, референдуму про зменшення цих дармоїдів їх менеше не стає, чого так? Мабуть треба питати у пана президента.
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