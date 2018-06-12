У листопаді жителі Каліфорнії зможуть проголосувати за поділ штату на три частини.
Дивися повний текст У США можуть з'явитися нові штати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 чер, 2018 21:04
У США можуть з'явитися нові штати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США можуть з'явитися нові штати.
Додано: Сер 13 чер, 2018 21:04
украинский сепаратизм, провоцируемый из России и Европы, добрался и до США? Не верю ))
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Сер 13 чер, 2018 21:24
Re: У США можуть з'явитися нові штати
Додано: Сер 13 чер, 2018 23:14
Инициатива сродни выделения из банковской системы плохого банка. Понятно, что Северная, несмотря на Сан-Франциско, будет выглядеть бедным родственником. А в остальных еще больше вырастут цены на недвигу, инновационная и инвестиционная активность и т. д. Понятно, что именно в Калифорнии должен быть такой референдум, не на Аляске же))))
|