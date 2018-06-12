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У США можуть
з'явитися нові штати

У США можуть з'явитися нові штати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:04

У США можуть з'явитися нові штати

Пропонуємо до обговорення:
У листопаді жителі Каліфорнії зможуть проголосувати за поділ штату на три частини.

Дивися повний текст У США можуть з'явитися нові штати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:04

украинский сепаратизм, провоцируемый из России и Европы, добрался и до США? Не верю ))
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:24

Re: У США можуть з'явитися нові штати

неужели Украина новым штатом ?Зображення
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:14

Инициатива сродни выделения из банковской системы плохого банка. Понятно, что Северная, несмотря на Сан-Франциско, будет выглядеть бедным родственником. А в остальных еще больше вырастут цены на недвигу, инновационная и инвестиционная активность и т. д. Понятно, что именно в Калифорнии должен быть такой референдум, не на Аляске же))))
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:40

Если бы Украину приняли новым штатом...
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:37

Re: нові штати

  Вкладчик1234 написав:бы Украину приняли новым штатом

Америка - не Европа! не путайте
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:44

  Вкладчик1234 написав:Если бы Украину приняли новым штатом...

ага, помечтаем. сразу бы решился вопрос с НАТО, и пришлось бы расстаться с мечтами о Евросоюзе. По Донбассу и Крыму залп Томагавков, Украина сразу делится на мелкие "штатики": Галичина, Бессарабия, Закарпатский и т.д. С валютой проблем нет ваще - повскрывали матрацы и вуаля, Южмаш переходит под операционное управление Virgin, ДТЕК продается General Electric, Фирташа сажают по американским законам, как гражданина США, его химпром передают Dow Chemical, АвтоЗАЗ продают за один доллар Илону Маску и т.д.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:32

Если по-серьезному, народ Украины от этого выиграл бы очень многое. Проиграли бы только те неск тысяч человек, которые имеют Украину как бизнес.
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:50

Re: У США можуть з'явитися нові штати

  sequence написав:ага, помечтаем. сразу бы решился вопрос с НАТО, и пришлось бы расстаться с мечтами о Евросоюзе. По Донбассу и Крыму залп Томагавков, Украина сразу делится на мелкие "штатики": Галичина, Бессарабия, Закарпатский и т.д. С валютой проблем нет ваще - повскрывали матрацы и вуаля, Южмаш переходит под операционное управление Virgin, ДТЕК продается General Electric, Фирташа сажают по американским законам, как гражданина США, его химпром передают Dow Chemical, АвтоЗАЗ продают за один доллар Илону Маску и т.д.

звучит как план :)
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:56

  Вкладчик1234 написав:Если бы Украину приняли новым штатом...

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link654
 
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