У листопаді жителі Каліфорнії зможуть проголосувати за поділ штату на три частини.
Дивися повний текст У США можуть з'явитися нові штати.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 21:04
У США можуть з'явитися нові штати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США можуть з'явитися нові штати.
Додано: Сер 13 чер, 2018 21:04
украинский сепаратизм, провоцируемый из России и Европы, добрался и до США? Не верю ))
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Сер 13 чер, 2018 21:24
Re: У США можуть з'явитися нові штати
Додано: Сер 13 чер, 2018 23:14
Инициатива сродни выделения из банковской системы плохого банка. Понятно, что Северная, несмотря на Сан-Франциско, будет выглядеть бедным родственником. А в остальных еще больше вырастут цены на недвигу, инновационная и инвестиционная активность и т. д. Понятно, что именно в Калифорнии должен быть такой референдум, не на Аляске же))))
Додано: Чет 14 чер, 2018 08:37
Re: нові штати
Додано: Чет 14 чер, 2018 08:44
ага, помечтаем. сразу бы решился вопрос с НАТО, и пришлось бы расстаться с мечтами о Евросоюзе. По Донбассу и Крыму залп Томагавков, Украина сразу делится на мелкие "штатики": Галичина, Бессарабия, Закарпатский и т.д. С валютой проблем нет ваще - повскрывали матрацы и вуаля, Южмаш переходит под операционное управление Virgin, ДТЕК продается General Electric, Фирташа сажают по американским законам, как гражданина США, его химпром передают Dow Chemical, АвтоЗАЗ продают за один доллар Илону Маску и т.д.
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:32
Если по-серьезному, народ Украины от этого выиграл бы очень многое. Проиграли бы только те неск тысяч человек, которые имеют Украину как бизнес.
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:50
Re: У США можуть з'явитися нові штати
звучит как план
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:56
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