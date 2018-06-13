скорее как предвыборные обещания )))
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 12:14
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Додано: Чет 14 чер, 2018 13:48
Re: как план
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:15
Re: У США можуть з'явитися нові штати
Достатньо, щоб тут були америанські бази. Частинка США на нашій землі - і все, Пукін тремтить від страху.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:19
Re: тут
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:26
Re: У США можуть з'явитися нові штати
Поки в Прибалтиці і Польщі - далі тільки вперед - на Мордор!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:57
Re: частинка
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