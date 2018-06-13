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У США можуть
з'явитися нові штати

У США можуть з'явитися нові штати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:14

  Pegasmaster написав: звучит как план

скорее как предвыборные обещания )))
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:48

Re: как план

  De Bil написав:по-серьезному, народ Украины от этого выиграл бы очень многое. Проиграли бы только те неск тысяч человек, которые имеют Украину

А Украина? целая страна хочет уплыть в Америку..(
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:15

Re: У США можуть з'явитися нові штати

  sal написав:А Украина? целая страна хочет уплыть в Америку..(

Достатньо, щоб тут були америанські бази. Частинка США на нашій землі - і все, Пукін тремтить від страху. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:19

Re: тут

  lapay написав:америанські бази. Частинка США на нашій землі - і все, Пукін тремтить

Ну, а пока США тремтить и не размещает на наший земле свои частинки-базы.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:26

Re: У США можуть з'явитися нові штати

  sal написав:Ну, а пока США тремтить и не размещает на наший земле свои частинки-базы.

Поки в Прибалтиці і Польщі - далі тільки вперед - на Мордор!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:57

Re: частинка

  lapay написав:Поки в Прибалтиці і Польщі

А поляки пока едут в Германию.. там платят больше.
sal
 
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