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У США можуть з'явитися нові штати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:14
Pegasmaster написав:
звучит как план
скорее как предвыборные обещания )))
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RomanTik
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Додано: Чет 14 чер, 2018 13:48
De Bil написав:
по-серьезному, народ Украины от этого выиграл бы очень многое. Проиграли бы только те неск тысяч человек, которые имеют Украину
А Украина? целая страна хочет уплыть в Америку..(
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sal
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Додано: Чет 14 чер, 2018 14:15
sal написав:
А Украина? целая страна хочет уплыть в Америку..(
Достатньо, щоб тут були америанські бази. Частинка США на нашій землі - і все, Пукін тремтить від страху.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Чет 14 чер, 2018 14:19
lapay написав:
америанські бази. Частинка США на нашій землі - і все, Пукін тремтить
Ну, а пока США тремтить и не размещает на наший земле свои частинки-базы.
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sal
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Додано: Чет 14 чер, 2018 14:26
sal написав:
Ну, а пока США тремтить и не размещает на наший земле свои частинки-базы.
Поки в Прибалтиці і Польщі - далі тільки вперед - на Мордор!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Чет 14 чер, 2018 14:57
lapay написав:
Поки в Прибалтиці і Польщі
А поляки пока едут в Германию.. там платят больше.
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sal
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