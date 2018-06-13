|
|
|
У США можуть з'явитися нові штати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:14
Pegasmaster написав:
звучит как план
скорее как предвыборные обещания )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 1872
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 3789 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:15
sal написав:
А Украина? целая страна хочет уплыть в Америку..(
Достатньо, щоб тут були америанські бази. Частинка США на нашій землі - і все, Пукін тремтить від страху.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5606
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 735 раз.
- Подякували: 890 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:28
Вкладчик1234 написав:
Если бы Украину приняли новым штатом...
Наша "Ылита" на это не пойдет - нафик, чтобы им мешали пилить?
Я еще в середине 2013-го говорил, что овощ не подпишет ни евроассоциацию ни таежный союз. Нафига "хазяину" Украины "помощники" в распиле? Он итак справлялся.
С тех пор ППЦ как много всего изменилось...
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7630
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3136 раз.
- Подякували: 1525 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:44
sequence написав: Вкладчик1234 написав:
Если бы Украину приняли новым штатом...
ага, помечтаем. сразу бы решился вопрос с НАТО, и пришлось бы расстаться с мечтами о Евросоюзе. По Донбассу и Крыму залп Томагавков, Украина сразу делится на мелкие "штатики": Галичина, Бессарабия, Закарпатский и т.д. С валютой проблем нет ваще - повскрывали матрацы и вуаля, Южмаш переходит под операционное управление Virgin, ДТЕК продается General Electric, Фирташа сажают по американским законам, как гражданина США, его химпром передают Dow Chemical, АвтоЗАЗ продают за один доллар Илону Маску и т.д.
Так ведь хочется мечтать...
Правда, принятие "штатом" не решит проблем - в Штатах штаты свои проблемы решают самостоятельно. И есть бедные и богатые штаты, есть штаты с высоким уровнем образования, а есть без оного и тп. Поэтому, экономические проблемы Украины, вступление в США не решит (как, впрочем, и эфемерное вступление в ЕС).
А вот если засадить наших пилильщиков лет эдак на 500, то это было-бы здорово, а вот АВТОзаз Маск, скорей всего, запустит куда-нибудь к Бета-Лебедю. Или еще дальше.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7630
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3136 раз.
- Подякували: 1525 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:47
как говорили древние разделяй и властвуй...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 2033
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 547 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 чер, 2018 20:17
De Bil написав:
Если по-серьезному, народ Украины от этого выиграл бы очень многое. Проиграли бы только те неск тысяч человек, которые имеют Украину как бизнес.
К сожалению, от народа Украины все это не зависит.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7630
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3136 раз.
- Подякували: 1525 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 14 чер, 2018 20:19
lapay написав: sal написав:
А Украина? целая страна хочет уплыть в Америку..(
Достатньо, щоб тут були америанські бази. Частинка США на нашій землі - і все, Пукін тремтить від страху.
...и "торговые партнеры" пороха обо$Rutsa
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7630
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3136 раз.
- Подякували: 1525 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4
|89
|
Чет 14 чер, 2018 19:43
Cler
|
|7
|243
|
Чет 14 чер, 2018 19:31
Cler
|
|8
|402
|
|