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У США можуть
з'явитися нові штати

У США можуть з'явитися нові штати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:14

  Pegasmaster написав: звучит как план

скорее как предвыборные обещания )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:15

Re: У США можуть з'явитися нові штати

  sal написав:А Украина? целая страна хочет уплыть в Америку..(

Достатньо, щоб тут були америанські бази. Частинка США на нашій землі - і все, Пукін тремтить від страху. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:28

  Вкладчик1234 написав:Если бы Украину приняли новым штатом...


Наша "Ылита" на это не пойдет - нафик, чтобы им мешали пилить?
Я еще в середине 2013-го говорил, что овощ не подпишет ни евроассоциацию ни таежный союз. Нафига "хазяину" Украины "помощники" в распиле? Он итак справлялся. :mrgreen:
С тех пор ППЦ как много всего изменилось... :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:44

  sequence написав:
  Вкладчик1234 написав:Если бы Украину приняли новым штатом...

ага, помечтаем. сразу бы решился вопрос с НАТО, и пришлось бы расстаться с мечтами о Евросоюзе. По Донбассу и Крыму залп Томагавков, Украина сразу делится на мелкие "штатики": Галичина, Бессарабия, Закарпатский и т.д. С валютой проблем нет ваще - повскрывали матрацы и вуаля, Южмаш переходит под операционное управление Virgin, ДТЕК продается General Electric, Фирташа сажают по американским законам, как гражданина США, его химпром передают Dow Chemical, АвтоЗАЗ продают за один доллар Илону Маску и т.д.

Так ведь хочется мечтать...
Правда, принятие "штатом" не решит проблем - в Штатах штаты свои проблемы решают самостоятельно. И есть бедные и богатые штаты, есть штаты с высоким уровнем образования, а есть без оного и тп. Поэтому, экономические проблемы Украины, вступление в США не решит (как, впрочем, и эфемерное вступление в ЕС).
А вот если засадить наших пилильщиков лет эдак на 500, то это было-бы здорово, а вот АВТОзаз Маск, скорей всего, запустит куда-нибудь к Бета-Лебедю. Или еще дальше. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:47

как говорили древние разделяй и властвуй...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:17

  De Bil написав:Если по-серьезному, народ Украины от этого выиграл бы очень многое. Проиграли бы только те неск тысяч человек, которые имеют Украину как бизнес.


К сожалению, от народа Украины все это не зависит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:19

  lapay написав:
  sal написав:А Украина? целая страна хочет уплыть в Америку..(

Достатньо, щоб тут були америанські бази. Частинка США на нашій землі - і все, Пукін тремтить від страху. :)


...и "торговые партнеры" пороха обо$Rutsa
rjkz
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