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На ремонт залізниці в Чорнобиль
витратять майже млрд гривень

На ремонт залізниці в Чорнобиль витратять майже млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:15

На ремонт залізниці в Чорнобиль витратять майже млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Термін реконструкції - 36 місяців.

Дивися повний текст На ремонт залізниці в Чорнобиль витратять майже млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:15

Будут делать мусорку ядерных отходов из Европы и США?
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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