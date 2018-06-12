Термін реконструкції - 36 місяців.
Дивися повний текст На ремонт залізниці в Чорнобиль витратять майже млрд гривень.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 21:15
На ремонт залізниці в Чорнобиль витратять майже млрд гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На ремонт залізниці в Чорнобиль витратять майже млрд гривень.
Додано: Чет 14 чер, 2018 03:24
Не мусорка, а ядерное хранилище, чтобы не платить расии втридорога за такое хранение. Расея может в любой момент отказать в приеме этих отходов, создав вообще катастрофу, а по факту она уже их 2 года не принимает, и потому на наших атомных станциях забиты временные хранилища отходами.
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