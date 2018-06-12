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На ремонт залізниці в Чорнобиль
витратять майже млрд гривень

На ремонт залізниці в Чорнобиль витратять майже млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:15

На ремонт залізниці в Чорнобиль витратять майже млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Термін реконструкції - 36 місяців.

Дивися повний текст На ремонт залізниці в Чорнобиль витратять майже млрд гривень.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 03:24

  link654 написав:Будут делать мусорку ядерных отходов из Европы и США?

Не мусорка, а ядерное хранилище, чтобы не платить расии втридорога за такое хранение. Расея может в любой момент отказать в приеме этих отходов, создав вообще катастрофу, а по факту она уже их 2 года не принимает, и потому на наших атомных станциях забиты временные хранилища отходами.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:00

Re: на ремонт

За млрд. новую там построить можно.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:43

  sal написав:За млрд. новую там построить можно.

В этом деле неважно, что построят.
Важно - сколько выделено денег :)

Чем ближе к выборам - тем сильнее попрут такие "проекты". Там и на гиперлуп в Чернобыль выделят
Грйс-мэн
 
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