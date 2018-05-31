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Створено Раду з питань
торгівлі та сталого розвитку

Створено Раду з питань торгівлі та сталого розвитку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:01

Створено Раду з питань торгівлі та сталого розвитку

Пропонуємо до обговорення:
Очолить Раду заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України - Торговий представник України Наталія Микольська.

Дивися повний текст Створено Раду з питань торгівлі та сталого розвитку.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:01

Ох ё к л м н - создан Совет по вопросам, главной задачей которого есть организация работы Группы по вопросам
Moimir
 
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