Очолить Раду заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України - Торговий представник України Наталія Микольська.
Дивися повний текст Створено Раду з питань торгівлі та сталого розвитку.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 23:01
Створено Раду з питань торгівлі та сталого розвитку
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Дивися повний текст Створено Раду з питань торгівлі та сталого розвитку.
Додано: Сер 13 чер, 2018 23:01
Ох ё к л м н - создан Совет по вопросам, главной задачей которого есть организация работы Группы по вопросам
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