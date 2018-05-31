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Як захистити соняшник від
нестачі вологи і отримати...

Як захистити соняшник від нестачі вологи і отримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 01:17

Як захистити соняшник від нестачі вологи і отримати...

Пропонуємо до обговорення:
Вирощування соняшнику є одним з найбільш маловитратних напрямків сільського господарства.

Дивися повний текст Як захистити соняшник від нестачі вологи і отримати хороший урожай.
R2
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