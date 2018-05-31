Вирощування соняшнику є одним з найбільш маловитратних напрямків сільського господарства.
Дивися повний текст Як захистити соняшник від нестачі вологи і отримати хороший урожай.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 01:17
Як захистити соняшник від нестачі вологи і отримати...
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Дивися повний текст Як захистити соняшник від нестачі вологи і отримати хороший урожай.
Додано: Чет 14 чер, 2018 01:18
Действительно рабочая технология. Вымпел помогает растениям при недостатке влаги. В прошлом году в Луганской области с осадками был напряг, но тем не менее, использую Вымпел и Мультикомплекс урожайность у меня была на 5 центнеров выше, чем у соседей, которые не обрабатывали посевы. Гибрид был один и тот же.
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