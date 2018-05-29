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Підраховано вартість
реклами на ЧС-2018

Підраховано вартість реклами на ЧС-2018
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:57

Підраховано вартість реклами на ЧС-2018

Пропонуємо до обговорення:
Чемпіонат світу з футболу названий одною з найприбутковіших спортивних подій.

Дивися повний текст Підраховано вартість реклами на ЧС-2018.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:57

Чемпионат мира по футболу 2018 - в России!)
sal
 
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